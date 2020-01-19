وزارة التخطيط: التعداد السكاني سيجرى قبل نهاية العام الجاري

المستقلة / أعلنت وزارة التخطيط ،اليوم السبت، أن التعداد العام للسكان سيجرى قبل نهاية ٢٠٢٠ ، مضيفة أن أنظمة الكترونية عالمية حديثة سيتم اعتمادها بهذا الصدد .

الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، أن” الوزارة رسمت خطة بتوقيتات زمنية وهي ماضية في استكمال المتطلبات الخاصة بها بعد أن قطعت خطوات مهمة “،مشيراً الى أن ” تنفيذ التعداد السكاني سيكون في الشهرين الأخيرين من العام الجاري “.

واضاف أن “التعداد لهذا العام سيكون اليكترونياً ،إذ سيزور الموظف المكلف بالتعداد العائلات في منازلها وهو يحمل جهازاً لوحياً لتثبيت البيانات التي تنقل مباشرة الى السجل الأساس في المركز الرئيسي للمعالجة التابع للوزارة ” ،مبيناً أن ” استخدام الأجهزة الالكترونية سيضمن وصول بيانات العوائل والافراد بشكل دقيق مع سرعة اعلان النتائج وعدم تعرض المعلومات للحذف علماً أنه لن يتم استخدام التدوين على الورق “.

وتابع الهنداوي أن “هذا التعداد سيوفر مخرجات مهمة للخطط التنموية وسيساعد على وضع سياسات للأعوام المقبلة ،التي تحدد بشكل دقيق مقدار الخدمات التي نحتاجها موقعياً ومقدار الوحدات السكنية وتحديد السياسات الاقتصادية…وغيرها”.