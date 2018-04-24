وزارة التجارة والصناعة المصرية تستعد لمعرض اكسبو دبي 2020

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

فى اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على المشاركة بجناح متميز فى فعاليات معرض اكسبو دبى 2020 والذى تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة، وقعت الاستاذة/ شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات و ناجى العلى المدير التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض اكسبو دبى 2020 عقد المشاركة المصرية بالمعرض والذي يعقد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 ابريل 2021 بمشاركة دولية واسعة، حضر التوقيع الدكتور يونان ادوارد رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى

وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات انه وفقاً لهذا العقد فان الهيئة ستبدأ فوراً في اجراءات تنفيذ وتجهيز الجناح المصري والمقام على مساحة ألف متر حيث نستهدف الانتهاء منه قبل نهاية العام المقبل، لافتةً الى ان العقد قد تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بموقع الجناح والمراحل المختلفة للتنفيذ فضلاً عن الدعم الفنى المقدم من اللجنة المنظمة.

وأوضحت ان المعرض يضم 3 أجنحة رئيسية تشمل جناح الفرص، وجناح التنقل، وجناح الاستدامة حيث يقع الجناح المصري ضمن جناح الفرص، مشيرةً إلى أن وجود مصر ضمن جناح الفرص يعكس الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية والتي تؤهلها لأن تكون أحد أهم الشركات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.