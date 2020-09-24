وزارة التجارة تدعو المواطنين للابلاغ عن نوعية الطحين الحصة

المستقلة/ سرى جياد / أكدت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن وجود فرق رقابة جوالة في بغداد والمحافظات للتدقيق بنوعية الطحين المجهز للمواطنين ضمن البطاقة التموينية، فيما دعت المواطنين الى الابلاغ عن النوعيات.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان نوعيات الطحين المجهز للمواطنين تدقق من قبل الرقابة الجوالة سواء عند وكلاء المواد الغذائية او في المطاحن اثناء عملية انتاج الطحين .

واضافت ان دائرة الرقابة التجارية والمالية دققت في عمليات انتاج الطحين من خلال زيارات مفاجئة الى المطاحن الاهلية والحكومية المنتشرة في بغداد والمحافظات .

واهابت الدائرة بالمواطنين بـ الابلاغ عن نوعية الطحين المجهز الى الوكلاء والمواطنين في عموم العراق من خلال الاتصال بالخط الساخن للدائرة او عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني الخاص بالدائرة ووزارة التجارة.

واشارت الى ان جميع مطاحن الاهلية والحكومية تخضع لرقابة مشددة عبر اجهزة رقابية تزور تلك المطاحن باستمرار من اجل التدقيق بنوعيات الطحين المجهزة للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفة للعقد الموقع بينها وبين الشركة العامة لتصنيع الحبوب. مبينة ان اجراءات قانونية كثيرة اتخذت بحث المطاحن المخالفة سواء من خلال نوعية الطحين ام عدم تنفيذ فقرات العقد الموقع مع شركة تصنيع الحبوب.