وزارة البشمركة : وفد من وزارة الدفاع يصل اربيل لبحث عدد من الملفات

المستقلة … أعلنت وزارة البيشمركة ، وصول وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الاتحادية، إلى محافظة أربيل، لبحث الملفات المشتركة، بحضور التحالف الدولي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “وفداً رفيع المستوى من وزارة الدفاع الاتحادية وصل الى مدينة اربيل، صباح اليوم، للتباحث مع وزارة البيشمركة حول جملة من الملفات المهمة أبرزها التعاون المشترك بين الطرفين بحضور التحالف الدولي”.

ويستكمل اجتماع الطرفين المباحثات السابقة بين الطرفين بحضور وفد رفيع المستوى من التحالف الدولي للتباحث حول الآلية الأمثل لملء الفراغ الأمني الخاص في المناطق المتنازع عليها لا سيما المناطق التي تشهد نشاطا حياً لتنظيم داعش.

وكانت وزارة البيشمركة قد عقدت عدة اجتماعات مع وزارة الدفاع الاتحادية لغرض التوصل الى صيغة حل من أجل ملء الفراغ الامني في المناطق التي تشهد تحركات لتنظيم داعش لاسيما في المناطق الحدودية اضافةً الى المناطق المتنازع عليها.