وزارة الاعمار تهيء لمشروع تحلية ماء البحر في البصرة

(المستقلة)..شاركت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ممثلاً بـ المديرية العامة للماء احدى تشكيلات الوزارة في اجتماعات الهيئة التنفيذية العراقية لتحلية مشروع ماء البحر في البصرة بحضور شركة ILF الاستشارية النمساوية الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات الإستشارية للمشروع والذي عُقد في دولة الامارات العربية المتحدة.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة ان المشاركة في هذا الاجتماع تأتي لإستكمال ومناقشة العديد من القضايا الفنية والادارية والقانونية والمالية المتعلقة لعقد الخدمات الاستشارية لتحلية مشروع ماء البصرة الكبير, التي تشرف علية المديرية العامة للماء ضمن المشاريع الاستثمارية للوزارة، مشيراً الى ان الاجتماع سيتمخض عنه تهيئة الوثائق المطلوبه لعقد تنفيذ المشروع.

واوضح ان مشروع تحلية مياه البحر من المزمع تنفيذه في مدينة الفاو بمحافظة البصرة وسيقوم بتحلية مياه البحر وضخه الى مناطق البصرة وبطاقة انتاجية تصل الى مليون م٣ يوميا وبخطوط ناقلة بطول اجمالي ٣٤٥ كم لمعالجة ازمة ملوحة مياه الشرب في البصرة .