وزارة الاعمار : تصدر توضيحاً بشأن ازالة ابراج الانترنت من اسطح المباني

(المستقلة)…أصدرت وزارة الاعمار والاسكان اليوم الخميس توضيحاً بشأن ازالة ابراج الانترنت من اسطح مباني العمارات السكنية.

وقالت الوزراة في بيان “رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص كتاب دائرة الاسكان احدى تشكيلات الوزارة المتضمن ازالة ابراج الانترنت من اسطح مباني العمارات السكنية.

ننوه ان هذا الاجراء يخص مجمع الشهيدة اسراء السكني في محافظة واسط حصراً، للاسباب ادناه:

١. تم اعداد دراسة فنية وتحديد نقاط الخلل كون تلك الابراج تنصب بطريقة غير فنية من خلال تثقيب اسطح وجدران العمارات السكنية مما يؤدي الى اضرار بالغة في الاسطح والجدران.

٢. تسبب حالة من الفوضى وعدم الاستقلالية لشاغلي شقق العمارة السكنية.

٣. استغلال ناصبي الابراج لمساحات واسعة من الاسطح من خلال تسليك الوايرات والاسلات والاسطح والتي هي من حق شاغلي البناية.

٤. هناك تأثير صحي سلبي لما يسببه بث الابراج من اضرار صحية حسب دراسات مُعدة بذلك، ادى بدوره الى شكوى بعض شاغلي المباني السكنية.

٥. اغلب ناصبي الابراج هم من غير ساكني المجمع.

٦. هناك تجاوزات في بعض الحالات على المظهر المعماري الاساسي للبنايات.

٧. يجب ان تنصب تلك الابراج بموجب موافقات دائرتي (البيئة والبلدية) والمحافظه مع مراعاة الجانب الفني، على ان نصبها في المساحات الخالية المفتوحة داخل المجمع كالحدائق والساحات وبطريقه فنيه حديثة وغير ظاهرية (دفن في الارض)”. (النهاية)