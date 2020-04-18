وزارة الاعمار تستأنف تنفيذ مشروع طريق عرعر – عنازة الحدودي

(المستقلة).. اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن استئناف تنفيذ اعمال مشروع طريق عرعر – عنازة الحدودي في محافظة الانبار عن طريق شركة آشور العامة وباشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة.

وقال المركز الاعلامي للوزارة على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وقرار حظر التجوال للحد من تفشي وباء كورونا استأنفت الشركة المنفذة اعمالها بالمشروع بعد استحصالها الموافقات اللازمة لذلك نظرا لاهمية المشروع مع مراعاة الالتزام بالاجراءات الوقائية للعاملين فيه، مشيراً الى ان نسبة الانجاز الحالية للمشروع بلغت نحو ٦٥%.

يذكر ان هذا الطريق يخدم قوات الحدود العراقية المرابطة على طول الشريط الحدودي مع الجارة المملكة العربية السعودية لغرض تأمين تلك الحدود ابتداءً من منفذ عرعر بأتجاه منفذ طريبيل وعلى عدة مراحل.