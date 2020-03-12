وزارة الاعمار تبحث سبل تطوير معامل شركاتها التنفيذية

(المستقلة)..بحث وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جابـر عبـد خاجي الحسـاني ، مع مديري شركات الوزارة واقسام الاليـة الانتاجيـة تطوير معامل البناء الجاهز ومعامل الاسفلت التابعة لها بحضور مدير عام ىالدائرة الفنية ومدير مركز التدريب والتطوير

و عرض في الاجتماع شرح مفصل عن واقع المعامل الانتاجية التابعة لشركات الوزارة والية تطوير عملها والجدوى الاقتصادية لكل منها ، وحث السيد الوكيل ادارات الشركات على العمل لتطوير تلك المعامل عبر رضها كفرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص

ودعا الحساني الى تشكيل لجنـة لوضع شروط وضوابط الاستثمار او المشـاركة مع القطاع الخاص على أن تكون بضوابط ميسـرة وجاذبـة للمشـــــاركـة او للاستثمـار، موعزاً باعداد دراسة جدوى اقتصاديـة للمشاريع التي من الممكن ان تعلن كفرصـة استثماريــــــــــة.