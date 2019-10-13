وزير الاثار يتفقد الأعمال بمتحف شرم الشيخ القومي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بعد مشاركته في احتفالية ملتقي سانت كاترين لتسامح الأديان ” هنا نصلي معًا” توجه اليوم د. خالد العناني وزير الاثار الي مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد، آخر مستجدات الأعمال بمتحف شرم الشيخ القومي، بحضور د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و المهندس وعد ابو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وأوضح المهندس ابو العلا، أن وزارة الاثار تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و قد تم الانتهاء من اكثر من 90% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي للمتحف و من المقرر الانتهاء منها قريبا، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.

وأضاف أن وزارة الآثار قد استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام حوالي ٨ سنوات، تحديدًا في أعقاب ثورة يناير 2011، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرًا إلي أنه جاري الآن الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية بقاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التي يبلغ عددها 17 محل بالإضافة إلى 11 محل للحرف الأثرية والتراثية.

و اوضح د. محمود مبروك مستشار وزير الاثار للعرض المتحفي، أن فكرة سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم وكذلك في العصر الحديث، بحيث تروي القطع الأثرية مدى التقدم الحضاري الذي كان يعيشة المصري القديم، حيث برع في صناعة الكراسي و المناضد و الأسيرة المريحة و مان يزين المائدة بالزهور و يأكل و يشرب في أطباق و كؤوس من الخزف مختلفة الأشكال و الألوان و كان يلبس احدث صيحات الأزياء

كما سيشمل سيناريو العرض المتحفي عرضا للحياه البرية و كيف اهتم المصري القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها، مؤكدازعلي انه سيتم لأول مره عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.