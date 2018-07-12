وزارة الاثار : مد فترة التقديم للشركات المصريةً والعالمية لإدارة خدمات المتحف المصري الكبير

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بناءً على طلب العديد من الدول والمؤسسات الكبرى التى تسعى للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير، فقد وافقت اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم هيئة المتحف المصرى الكبير والمجموعة الإستشارية الخاصة بإعداد مستندات الطرح والتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير بمد الموعد النهائى لإستلام مستندات التأهيل الى عصر يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2018، مع مد ايضا الموعد النهائى لإستلام خطابات طلب زيارة الموقع إلى يوم الثلاثاء 7 أغسطس 2018.

صرح بذلك د. طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير موضحا ان هذا المد ياتي بناء علي طلب الدول و الشركات الكبري الراغبة في التقدم للسماح لهم بتكوين تحالفات كبيرة تسمح بالمشاركة فى تأهيل مثل هذا الصرح الثقافى العظيم.

وأكد أن معايير الاختيار سيراعى فيها معايير الشفافية العالمية والدولية لاختيار أفضل العروض التى تتناسب مع عراقة المتحف المصري الكبير.

ومن ناحية أخرى، أشارت ايمان زيدان معاون وزير الاثار للموارد المالية و ممثل الوزارة في المجموعة الاستشارية إلى أن طرح إدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير قد سبق الإعلان عنها بالجرائد المحلية والأجنبية بتاريخ 10 يونيو 2018 وقد تمت الموافقة على مد فترة التقدم و نشر الاعلان بالجرائد الرسمية المصرية و العالمية املك في أن تكون تلك المدة كافية لتكوين تحالفات دولية وعالمية تحقق تلك الشروط،