وزارة الاثار تعلن عن وصول قطع اثرية ضخمة للمتحف المصري الكبير

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

استقبل المتحف المصري الكبير عدد من القطع الاثرية الضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير و ذلك لترميمها تمهيدا لعرضها بالدرج العظيم عند افتتاح المتحف عام 2020.

و قد تمت عملية النقل وسط أجراءات امنيه من قبل شرطة السياحة والآثار و تحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة.

وأوضح دكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير ان هذه القطع تضم عدد ٦ قطع أثرية كبيرة الحجم من بينها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني في هيئة ابو الهول، يصل وزنه الي حوالي ستة طن و عمود للملك امنمحات الثالث من الجرانيت بطول حوالي ه أمتار، مشيرا الي انه هذه القطع سوف تثري العرض علي الدرج العظيم و ذلكً طبقا لسيناريو العرض الموضوع .

وفي نفس السياق اوضح الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم و نقل الاثار بالمتحف المصري الكبير أنه قبل عملية النقل تم عمل تقرير حالة لكل قطعة منفصلة علي حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، كما قام فريق المرممين من وزارة الاثار باعمال التنظيف الميكانيكي للقطع قبل التغليف، مؤكدا علي ان عملية تغليف ونقل القطع الاثرية الثقيلة تمت يوم الجمعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا في حضور مدير عام وأمناء المتحف المصري بالتحرير وشرطة السياحة والآثار بالمتحف وذلك حرصا علي عدم اعائقة حركة الزيارة داخله.

واضاف زيدان أنه بعد وصول القطع الي المتحف المصري الكبير سوف يبدأ فريق العمل من مرممي مركز الترميم في أعمال ترميمها لكي تكون جاهزة للعرض علي الدرج العظيم عند افتتاح المتحف الكبير.