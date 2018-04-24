وزارة الاثار تبدآ في ترميم قصر الشناوي بالمنصورة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

بدأت وزارة الآثار في تنفيذ مشروع ترميم قصر الشناوي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي من المقرر الإنتهاء منه آخر هذا العام.

وأوضح المهندس وعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، أن الشركة بدأت أعمال الترميم الإنشائي من عزل للأسقف وترميم الحليات والعناصر الزخرفية التي تزين واجهات القصر، بالإضافة إلي ترميم وصيانة السور الخارجي، وأعمال الكهرباء والسباكة وشبكة المياه، مضيفاً أن كافة أعمال الترميم تتم تحت إشراف وزارة الآثار.

ومن جانبه قال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم، أن الإداره العامة لترميم آثار ومتاحف شرق الدلتا، بدأت بالتوازي في تنفيذ أعمال الترميم الدقيق للزخارف في الطابقين الأرضي والأول، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال توثيق كافة العناصر الزخرفية بالقصر و التى ما زالت في حالة جيدة من الحفظ كما سيتم إزالة جميع الدهانات الحديثة الموجودة في بعض أجزاء منها.

وأشار أحمد شعيب مدير عام الإداره العامة لترميم آثار ومتاحف شرق الدلتا، أن قصر الشناوي هو تحفة معمارية متميزة بناه محمد بك الشناوى بمدينة المنصورة و كان أحد أبرز أعضاء مجلس النواب و عضو في حزب الوفد وأحد أعيان المنصورة. و كان صديق مقرب للزعيم سعد باشا زغلول. وقد بنى هذا القصر عام 1928 على مساحة 4164 بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين

ويتكون القصر من بدروم و دور أرضى وأول يربط بينهما سلم من الخشب المعشق الذي تم إستيراده بأكمله من إيطاليا. وقد صمم القصرعلى الطراز الإيطالى بواجهات تنتمي للعمارة الأوروبية شبيهه بملامح عمارة البحر المتوسط.

حصل القصر على شهادة عام1931 موقعة من موسيلينى توضح قيمة القصر الفنية و تؤكد أنه من أفضل القصور التى شيدت على الطراز المعمارى الايطالى خارج إيطاليا بأيدى إيطاليين.

و الأحداث التاريخية و السياسية التي حدث في مصر جعلت من القصر محط انظار الكثير من اثارى مصر وخبراء السياحة للاحداث التاريخية التى شهدها هذا القصر والشخصيات السياسية والفنيه التى زارته.