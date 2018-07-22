وزارة الاثار تؤكد انه لم يحدث تغيير لطبيعة شارع المعز الأثري

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تداول عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورا توضح تعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة الأرضية الخاصة به والتى كانت تتميز بالطابع التاريخي.

أوضح محمد عبد العزيز، مدير عام القاهرة التاريخية، أن هذه الصور مغالطة للواقع وعاريه تماما من الصحة، حيث أن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هي لشارع باب الوزير بعد أن أنهت المحافظة أعمال رصف الطريق حيث كان في الاصل مرصوفا بالاسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.

وأكد عبد العزيز أن الوزارة تعمل حاليا على خطة لتنمية واحياء القاهرة التاريخية بالكامل ومنها شارع باب الوزير التي ستشمل تغطية ترميم المباني الاثرية ومعالجة المباني السكنية والتجارية وارضيات الشوارع كما هو الحال بشارع المعز