وزارة الاثار المصرية تنظم ورشة لصناعة الجلود بالمتحف المصري

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ينظم المتحف المصري بالتحرير ورشة تدريبية لصناعة الجلود للخريجين من جميع التخصصات للمرأة المعيلة، وذلك بدأً من يوم الأحد الموافق ٢٢/٧/٢٠١٨ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن تلك الورشة تأتي ضمن الحملة التي اطلقها القطاع تحت عنوان “ معاً نبني مصر” تفعيلاً لدور المتاحف لعلاج البطالة والتنمية المجتمعية من خلال تعليم المتدربين حرفة يدوية تساهم فى رفع المستوى المادى والثقافى لهم.

واوضحت أن الورشة تبدأ بجولة ارشادية داخل قاعات المتحف للتعرف علي أهم مقتنايته والجوانب المتعددة للحضارة المصرية القديمة، يليها التطبيق العملي لورشة الجلود لإنتاج العديد من المنتجات المستوحاه من الفن المصري القديم . وذلك تحت اشراف احمد زكريا رئيس نادى اليونسكو لاعمال الجلود.