وزير الاثار يستقبل سفير اليابان بالقاهرة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السفير ماساكي نوك سفير اليابان بالقاهرة، و الوفد المرافق له، و ذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة والمتحف المصري الكبير خاصة في ظل تقدم الأعمال به.

و قد تناول اللقاء مناقشة تقدم الأعمال التي توصل لها المتحف المصري الكبير، وتطور الأعمال الانشائية والتجهيزية له، استعدادا لافتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

وأكد سفير اليابان على اهتمام حكومته البالغ بإنجاز هذا المشروع الضخم، لأنه إحدى ثمار التعاون الدائم بين مصر واليابان.

واستمرارا للتعاون مع وزارة الآثار في مجال العمل الأثري، حضر اللقاء أيضا رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم و التكنولوجيا (E-Just) حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجامعة و الوزارة في مجال دراسات حفظ الاثار و الترميم و علوم المتاحف و بالأخص الدبلومات المهنية للعاملين بالوزارة