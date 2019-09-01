وزارة الاتصالات : تنسيق لايقاف تهريب سعات الانترنت في العراق

(المستقلة) … اعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن تنسيقها ﻣﻊ مديريات اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد المختلفة وﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت المحلية ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ المختصة ﻻﻳــﻘــﺎف ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ ﺳــﻌــﺎت اﻻﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻘﻴﺎس ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ المجهز ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت المخولة ﺑﺬﻟﻚ.

وﻗــﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻻﻗــﺪم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ ﻟــ اﻟــﺼــﺒــﺎح ان وزارﺗﻪ “ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺣﺰم اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ اﺟــﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪراء اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ محافظات اﻟﺒﻼد”.

واﻛﺪ ان “اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮا مع المحافظين واﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ داﺧﻞ المحافظة المعنية”، ﻣــﺸــﻴــﺮا اﻟﻰ ان وزارﺗــــﻪ “ﺳﺘﻨﻬﻲ ﻫــﺬا الملف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ المجهز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت المجهزة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ”، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ “ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت المتلكئة ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻰ المواطن”.