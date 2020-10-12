وزارة الاتصالات تبدأ في تنفيذ مشروع الكابلات الضوئية

المستقلة / – اكدت وزارة الاتصالات، ان مشروع (مترو بغداد) سيضبط مركزيا سعات الانترنت الداخلة للبلاد عبر الكابلات الضوئية وبتكاليف بسيطة جدا.

وقال مدير البنى التحتية في الوزارة علي محمود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاثنين، انه “تم البدء بتنفيذ المشروع عبر كابلات الوزارة الى الشركات من اجل القضاء على تهريب السعات، وانهاء مشكلة المد العشوائي للكابلات الضوئية الظاهرية”.

وذكر محمود ان “المشروع يتضمن استغلال البنى التحتية الموجودة بالفعل وتشمل الكابلات الضوئية واستخدام (السيرفرات) ذات السعات العالية، واجهزة التراسل المختلفة لنقل سعات الانترنت الكبيرة الى الشركات المجهزة للخدمة داخل المدن بجودة عالية، ما سيشجع الشركات المختلفة على ترك الكابلات الهوائية العشوائية لمًا لها من تأثيرات سلبية وعدم استقرارية الخدمات المارة عبرها”

وافصح محمود عن “التخطيط للمشروع وتنفيذه من قبل الملاكات المختصة في قسم التراسل بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، منوها بانه سيسهم بالقضاء على نقل السعات غير القانونية”، عادا اياه “مرادفا لعمليات (الصدمة) الخاصة بسعات الانترنت والتي اطلقت في شهر حزيران الماضي”.