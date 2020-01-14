وزارة الإتصالات تعلن عن دعوة مقابلة إلاختصاصات + اسماء المقبولين
المستقلة /اعلنت وزارة الإتصــالات عـن دعـوة مقابلـة إلاختصـاصـات والحضور الـى مقـر الوزارة الكائن في
بغداد / منطقة المأمون / مجاور برج بغداد السـاعـة الـ10 صباحـاً و حسـب الجـدول ادنـاه :
1- الوجبــة الأولـى : يوم الأحـد الموافـق 19 / 1 / 2020 مــن التسلسـل رقم 1 والى التسـلسـل رقــم 95.
2- الوجبــة الثانيـة : يوم الإثنيـن الموافـق 20 / 1 / 2020 مــن التسلسـل رقم 96 والى التسـلسـل رقــم 190.
للإطـلاع علـى أسمـاء المقبوليـن والتسـلسلات
و سيتـم الإعــلان عـن مـوعـد المقـابلات لباقـي الإختصـاصـات تبـاعـاً :
– آداب ترجمة
– ھندسة برمجيات
– ھندسة تقنيات الحاسوب
– نظم معلومات
– هندسة ميكانيك
– قدرة وتكييف
– هندسة مدني
– هندسة معماري
– هندسة زراعية
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