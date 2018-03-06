وزارة الإتصالات تطرح 30 ألف خط ضوئي للتسويق في جانب الكرخ

(المستقلة) … أعلنت وزارة الاتصالات ، طرحها 30 ألف خط ضوئي في جانب الكرخ بموقعي الكاظمية والحرية جميعها جاهزة للتسويق للمواطنين او المؤسسات الحكومية”.

وذكر بيان للوزارة تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الثلاثاء ، أن “الشركة العامة للإتصالات أكملت المراحل النهائية لمشروع النفاذ الضوئي FTTH وأصبحت نحو 30 ألف خط ضوئي في جانب الكرخ من بغداد بموقعي الكاظمية والحرية جاهزة للتسويق للمواطنين والمؤسسات الحكومية”.

وبين ان العرض “ضمن مشروع النفاذ الضوئي الذي نفذته شركة هواوي للعقد 14/2011 وموزعة على المحلات 416، 418،420، 422 ،424 ، 428، 432 ، 434 ، 436 بمنطقة الحرية والمحلات 413 ، 415 ، 411 بمنطقة الكاظمية وبواقع 64 كابينة ومجموع التقاسيم بلغ 509 وبسعة كلية للشبكة الخارجية 32576 والشبكة الداخلية 30 ألف خط ضوئي”.

وأشار البيان الى ان “عملية تسويق الخطوط ستبدأ من قبل شركة أفق السماء الشريك الرسمي لوزارة الإتصالات وبأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتجهيز المواطن بالخدمات المتنوعة التي يوفرها هذا المشروع”.

ودعت وزارة الاتصالات “المواطنين لتقديم طلبات الإشتراك من خلال مكاتب التسويق التابعة للشركة المسوقة والموزعة في عدد من مناطق الكرخ” لافتا الى ان “هذا المشروع ضمن مجموعة مشاريع إستراتيجية لوزارة الإتصالات، حيث يوفر الكابل الضوئي عدد من الخدمات المتميزة وسيحدث نقلة نوعية في قطاع الإتصالات والأنترنت”.