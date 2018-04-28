وزارة الأمن الأسترالية تضاعف مدة اجراءات الحصول على الجنسية

(المستقلة)..أعلنت وزارة الأمن الداخلي والهجرة الأسترالية، عن ارتفاع فترات الانتظار للحصول على الجنسية الاسترالية بمعدل عدة أشهر، موضحة الأسباب الموجبة وراء هذا الإجراء.

وقالت الوزارة في أحدث إحصائية أصدرتها بشأن الهجرة، إن “فترات الانتظار للحصول على الجنسية الاسترالية قد ارتفعت بمعدل عدة أشهر”، في إشارة على تمسك الحكوم الاسترالية بسياستها المتشددة حيال اللجوء وإعادة من يأتون لأراضيها عبر التهريب.

وأوضحت الوزارة، أن “ثلاثة أرباع من تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية انتظروا لحوالي ثلاثة عشر شهراً قبل النظر في طلباتهم، في زيادة بلغت ثلاثة أشهر على فترة الانتظار مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي”.

وأضافت الوزارة، أن “أعداد المتقدمين للحصول على الجنسية في ارتفاع، مما يلقي بمهام اضافية على عاتق موظفي الوزارة للنظر في كل طلب”.

ومن جانب، اعتبر السناتور عن حزب الخضر الأسترالي نايس مكم، أن “زيادة فترات الانتظار مؤشر على تقليل احترام من يسعون للحصول على الجنسية الأسترالية”.

وكانت السلطات الاسترالية أكدت مراراً، أنها لن تخفف حدة سياستها الصارمة لمكافحة عصابات التهريب وردع المهاجرين الذين تأتون بغزارة من إيران والعراق والصومال وأفغانستان، مؤكدة أن مصيرهم الاحتجاز في جزء نائية دون آمل القبول.