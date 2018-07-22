وزارةً الداخلية تساهم في المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار لمرضي العمليات الجراحية الحرجة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار لمرضى العمليات الجراحية الحرجه وفق برنامج زمنى محدد .. فقد وجه السيد وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص حالات المرضى.. حيث إستقبلت مستشفى الشرطة بالإسكندرية خمس حالات من القائمة المحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كبداية لتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية .. وقد تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم تمهيداً لإجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامة .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية للمساهمة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين .. وجارى إستمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإستقبال الحالات المرضية وفقاً للقوائم المحدده .