ورشة عمل لمواجهة الكراهية تنطلق من مسجد ببغداد

(المستقلة)..أنطلقت من مسجد السامرائي في مدينة المنصور ببغداد، صباح الْيَوْمَ، أول ورشة عمل ضمن مشروع تدريب كوادر المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية في بغداد.

يشارك في الورشة التي تنفذ بالتزامن بين بغداد والبصرة ٤٠ متطوع من أئمة وشيوخ المساجد ببغداد وطلبة المدارس الدينية.

ويدير الورشة الشيخ عامر النمراوي رئيس تجمع علماء الإعتدال في العراق ويشاركه في التدريب الشيخ الدكتور عبد الله العيساوي والشيخ محمد صباح.

يذكر إن مشروع “مكافحة خطابات الكراهية” الذي أطلقته مؤسسة مسارات بدعم منظمة كونراد ادنهاور الألمانية، والذي أعلن عن تأسيس المركز الوطني لمكافحة خطابات الكراهية منتصف الشهر الماضي، بدأ بتدريب ٨٠٠ متطوع كخط شروع لرصد وتحرير ومواجهة خطابات الكراهية قي العراق .