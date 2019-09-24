ورشة عمل تناقش تأثير الأوضاع الاقتصادية في زيادة الفكر المتطرف

(المستقلة)..نظم المركز الإقليمي لمكافحة الفكر المتطرف بالتعاون مع مركز الجسر للتنمية والتدريب، ورشة عمل بعنوان (الأوضاع الاقتصادية المتردية والفكر المتطرف) حضرها عدد من الإعلاميين والباحثين في قاعة الملتقى الثقافي لرضا علوان.

وأشارت الورشة التي قدمها كل من عبدالحليم الرهيمي، و ماجد الامير، وأدارها المدرب الدكتور محمد وليد صالح، إلى ان محاربة التطرف لا تقتصر على الجانب الرسمي للدولة بل تمتد إلى المواطن وتنمية دور الشعور الوطني، واستنهاض منظومة القيم الأخلاقية والمجتمعية من طريق وسائل الإعلام، والخطاب الإعلامي لبناء صورة الهوية الوطنية وبناء السلام ونبذ التطرف العنيف والإرهاب.