ورشة الكترونية لتطبيق المعايير الوطنية لتعميم منظور النوع الاجتماعي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اختتمت مؤسسة إم اليتيم للتنمية محافظة كربلاء ، مساء الخميس ، ورشة تدريبية الكترونية (Online ) عن مراقبة تطبيق المعايير الوطنية لتعميم منظور النوع الاجتماعي ،

واستهدفت الدورة التدريبية على مدى يومين لتدريب الموظفات والموظفين المسؤولين عن شعب تمكين المرأة في الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات وبدعم من UN -Women وتمويل WPHF “.

وقالت رئيسة المؤسسة عامرة البلداوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الورشة شارك فيها 50 شخصا من الرجال والنساء في الشعب المستهدفة للتعريف بالمعايير الوطنية لتعميم منظر النوع الاجتماعي “.

وبينت إن الورشة التي استمرت يومين ، لاقت اهتماما كبيرا ورغبة في توسيع التدريب واستمرار بناء قدرات هذه الشعب لتتمكن من القيام بأدوارها “.

وأضافت شارك “في التدريب زينب العامري من الجهاز المركزي للإحصاء، التي قدمت عرضا عن طريقة احتساب مؤشرات التحليل الجندري “.

وتابعت “قام المدرب غيث حامد بتقديم عرض اثناء الورشة ، عن اساليب المراقبة والمتابعة وحساب مؤشرات مراقبة تطبيق تعميم منظور النوع الاجتماعي ، كما قدمت سندس عباس ، عرضا تدريبيا عن الأدوات التقليدية والحديثة لقائمة التحقق من تعميم منظور النوع الاجتماعي، في إي مؤسسة أو قطاع .