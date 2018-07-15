وحيد ممدوح : سعيد بمشاركتي الأولي في سوق عكاظ

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

العندليب الأسمر كان الرفيق الدائم لعازف الجيتار وحيد ممدوح أثناء مشاركته الأولي في سوق عكاظ والذي يقام كل عام بالمملكة العربية السعودية وتحديدا بمحافظة الطائف تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، حيث شارك في دورته الـ12 والتي أقيمت تحت شعار” إبداع يتجدد” وقدم خلال الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية التي قدم لها رؤية جديدة من أغاني الراحل عبدالحليم حافظ وأشاد بها الحضور من الجمهور السعودي العاشق للعندليب.

وأكد وحيد أنه سعيد بردودو الأفعال التي تلقاها عن مشاركته الأولي في أقدم مهرجان موجود بالمملكة، وحبهم للرؤي الموسيقية الجديدة التي قدمها لعدد من الألحان التي غني بها العندليب لكبار الموسيقيين في عصره، مؤكدا أنه تعمد في حفله بسوق عكاظ أن يقدم اعمالا للعندليب لانه اكتشف في الحفلين الذي قدمهما في جدة وابها بمدي حب أهالي المملكة لهذا العملاق” حيث تميز عزفه بالانسيابية التى جعلت الجمهور جزءا من اللحن غير منفصل عنه، بل وجعلهم يتغنون بكلمات الأغنية التي يحفظونها عن ظهر قلب، ومنها بلاش عتاب والتوبة وبكرة وبعده.

وأشار انه يعتز بجمهور المملكة لأنه أهداها من قبل لقب عمر خورشيد الألفية الجديدة، مؤكدا انه يحاول دائما من خلال الجيتار التأكيد على وجوده في الموسيقى الشرقية كآلة وترية، ليقدم الموسيقى العربية والشرقية بكل تفاصيلها وأحاسيسها بشكل جديد ومميز من خلال استخدام الجيتار كآلة عزف منفردة.