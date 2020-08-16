وحدة الجميلي تسخر من قرارات لجنة الصحة المتعلقة بـ فيروس كورونا
المستقلة … سخرت النائبة وحدة الجميلي، من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة والمتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.
وقال الجميلي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة، “أخوان خلونه نواجه كورونا من خلال: الحظر الأمني للجنة العليا للصحة والسلامة من الساعة ١٠ ليلا الى الساعة ٥ فجرآ”.
يذكر ان اللجنة العليا قررت رفع الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت.
أخوان خلونه نواجه كورونا من خلال : الحظر الأمني للجنة العليا للصحة والسلامة من س ١٠ ليلا الى س ٥ فجرآ .
— النائب د . وحدة الجميلي (@drwihda) August 16, 2020
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