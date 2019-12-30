وجبة جديدة من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية  تضم 17 الف عائلة عراقية 

المستقلة / وزير العمل يعلن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية المتقدمين بطلباتهم منذ العام ٢٠١٦

بجهـود استثنائية من ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية وباشراف مباشر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان رئيس هيئة الحماية الاجتماعية تم اكمال جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية المتعلقة باعلان وجبة جديدة من المتقدمين للشمول باعانة الحماية الاجتماعية منذ العام ٢٠١٦.

وبين الوزير ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واكمالا لنهجها الداعم للأسر الفقيرة تعلن من خلال هيئة الحماية الاجتماعية شمول وجبة جديدة بالاعانة الاجتماعية من الاسر التي سبق وان تقدمت للشمول منذ عام 2016 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة حصرا والبالغ عددها (17450) اسرة والمنشورة اسمائها على الموقع الالكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة لدى الوزارة.

واضاف ان الوزارة تدعو المواطنين الذين ظهرت اسماؤهم الى مراجعة اقسامها في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ٣١-١٢-٢٠١٩ لإكمال اجراءات شمولهم تمهيدا لاصدار البطاقة الذكية لهم.

مع ضرورة الالتزام بموعد المراجعة وفق الجدول المنشور على موقع الوزارة بصيغة (الاسم الثلاثي، واسم الام، والقسم، وتاريخ المراجعة).

رابط الاطلاع على الاسماء ومواعيد المراجعة للتثبيت واصدار بطاقة الماستركارد