وجبات صحية يمكنك تناولها أثناء العمل من المنزل

المستقلة /في ظل المساعي الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، سمحت الكثير من الشركات لموظفيها بالعمل من المنزل، وبات اتباع نظام غذائي صحي يقي من زيادة الوزن ويقوي الجسم أمراً ضرورياً يجب أخذه بالاعتبار.

فيما يلي قائمة بالوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن للمرء تناولها أثناء العمل من المنزل، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

الحمّص المشوي

الحمّص المشوي وجبة خفيفة غير قابلة للتلف غنية بالبروتين والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن. يحتوي نصف كوب من الحمص على 5 غرامات من الألياف و10 غرامات من البروتين. علاوة على ذلك، فهي تحتوي على معظم الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، وتعتبر بروتيناتها أعلى جودة من البروتينات الموجودة في البقوليات الأخرى.

المكسرات والفواكه الجافة

الفواكه الجافة والمكسرات جيدة لبناء التمثيل الغذائي القوي، وتساعد في كبح الشهية. وبالتالي، يجب تناول جرعة من الفواكه الجافة والمكسرات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وتساعد في فقدان الوزن. يُنصح بتناول وجبة مكونة من اللوز والكاجو والزبيب والجوز والتين للحصول على أكبر فائدة صحية ممكنة.

الشوكولاتة الداكنة

عادة ما تأتي الشوكولاة الداكنة محملة بالحليب قليل الدسم والكاكاو، وهي مفيدة في تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الرغبة الزائدة بتناول الطعام، كما أنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، مما يقلل من احتمال زيادة الوزن.

الشوفان

أضف الحبوب المتعددة إلى نظامك الغذائي لأنها تساعدك على التحكم في الوزن والحفاظ على صحتك. يمكن لمزيج صحي من الشوفان ورقائق الشعير والقمح أن يشكّل وجبة إفطار صحية، تساهم في زيادة الطاقة لديك وتقوية مناعتك.