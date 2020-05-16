وثيقة : 130 نائب يطالبون الحلبوسي استئناف البرلمان ويحملونه مسؤولية اضعافه

المستقلة .. اكد النائب صادق السليطي، ان 130 نائبا طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد جلسات البرلمان، محملا اياه تعطيل أعمال مجلس النواب واضعافه.

وقال السليطي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت ، ان “أكثر من ١٣٠ نائب يطالبون رئيس مجلس النواب باستئناف عقد جلسات مجلس النواب”، محملا “رئيس مجلس النواب مسؤولية تعطيل أعمال مجلس النواب واضعافه مما دفع الكثير من أعضاء مجلس لحرصهم واحساسهم بالمسؤولية والمطالبة بأعادة انعقاد جلسات المجلس بشكل منتظم وعودة انعقاد اجتماعات اللجان لممارسة الدور الرقابي والتشريعي وبأسرع وقت خلال الأيام القادمة لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد”.

واضاف السليطي ان “على الأمانة العامة لمجلس النواب أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الحضور والموظفين أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى”، مطالبا “النواب بأن لا يقتصر عقد الجلسات على التصويت على الكابينة وإقرار الموازنة، بل بالإسراع بأكمال جداول تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة وإكمال مصادقة قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات المبكرة”.