وثيقة..نائب يدعو لإقامة مؤتمر دولي لدعم السيادة العراقية

(المستقلة)/علي النصر الله/.. دعا عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي، مساء السبت، رئاسة البرلمان الى إقامة المؤتمر الدولي لدعم السيادة العراقية على أن يسبقه حوار وطني عراقي للخروج بموقف عراقي موحد لدعم السيادة العراقية تجتمع حوله المكونات والقوى السياسية “.

وقال الموسوي في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، نحن أعضاء مجلس النواب العراقي الموقعون أدناه نطالب هيئة رئاسة البرلمان العراقي الموقر بتبني طلبنا الخاص بإقامة المؤتمر الدولي لدعم السيادة العراقية على أن يسبقه حوار وطني عراقي للخروج للخروج من بموقف عراقي موحد لدعم السيادة العراقية تجتمع حوله المكونات والقوى السياسية “.

واوضح ان ذلك يأتي إدراكاً ” لخطورة المرحلة الحالية الموقوتة بالانفجار عراقيا واقليميا ودوليا بسبب الأحداث الاخيرة التي عصفت بالعراق بدءاً من القصف الامريكي والذي طال باعتدائه الغاشم قواتنا العراقية من الحشد الشعبي ، مروراً بحادثة اغتيال ابطال النصر والتحرير في حربنا الوطنية ضد داعش، وصولاً الى قصف القواعد الامريكية من قبل الحرس الثوري الايراني”.

وأضاف إن “هذه الأحداث الخطيرة والتي تنذر وتهدد بنشوب صراع إقليمي بل وعالمي سيجعل من العراق ارضه وميدانه الأعنف بين الطرف الامريكي الإيراني “.

وأكد أنه “بات لزاما وعاجلا بالتحرك الفوري، واستجابة لما نادت به المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، وتنبأت به من مخاطر استشعرتها وأدركتها مبكرا وأثرها المباشر على العراق كوطن وشعب وسيادة ”

وشدد على انه بات “من اللازم علينا التحرك باتجاه تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر دولي يتم من خلاله تحديد اطر العلاقة بيت العراق ودول الجوار والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي على نحو الاحترام المتبادل والتأكيد على السيادة الوطنية للعراق واعتماد الاتفاقيات الواضحة في الجانب الأمني والعسكري بين العراق والأطراف الأخرى “.