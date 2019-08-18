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وثيقة … مجلس كربلاء يقرر تغيير مدراء البلديات باستثناء الهندية

18/08/2019

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قرر مجلس محافظة كربلاء ، تغيير مدراء دوائر البلديات باستثناء مدير بلدية قضاء الهندية ( طوريج ) شرقي المدينة .

وقال المجلس في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء اليوم الاحد ، إن “مجلس المحافظة قرر بجلسته  الاعتيادية رقم ( 27 )  وبالأغلبية المطلقة  تغيير كافة مدراء دوائر البلديات باستثناء مدير بلدية الهندية “.

وأضافت الوثيقة ، إن “القرار جاء أستناد الاحكام المادة ( 7 / ثالثا  ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم  رقم ( 21 ) لسنة 2008 المعدل بناءا على ما تم طرحة من رئيس لجنة خدمات البلدية  في المجلس  جاسم المالكي.

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