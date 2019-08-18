وثيقة … مجلس كربلاء يقرر تغيير مدراء البلديات باستثناء الهندية

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قرر مجلس محافظة كربلاء ، تغيير مدراء دوائر البلديات باستثناء مدير بلدية قضاء الهندية ( طوريج ) شرقي المدينة .

وقال المجلس في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء اليوم الاحد ، إن “مجلس المحافظة قرر بجلسته الاعتيادية رقم ( 27 ) وبالأغلبية المطلقة تغيير كافة مدراء دوائر البلديات باستثناء مدير بلدية الهندية “.

وأضافت الوثيقة ، إن “القرار جاء أستناد الاحكام المادة ( 7 / ثالثا ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 ) لسنة 2008 المعدل بناءا على ما تم طرحة من رئيس لجنة خدمات البلدية في المجلس جاسم المالكي.