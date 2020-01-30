وثيقة.. فيفا يحول استقالة اتحاد الكرة العراقي الى الجهات المختصة للنظر فيها

(المستقلة).. كشفت وثيقة عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الاستقالة الجماعية التي تقدم بها اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي، حسب الاتفاق المبرم مع الكابتن عدنان درجال.

الوثيقة التي هي رسالة ارسلها “فيفا” الى اتحاد الكرة اشارت الى احالة القرار الى الجهة المختصة للنظر فيه، مطالبة بتسمية الشخص المسؤول عن ادارة الاتحاد في الوقت الحالي لادامة الاتصال معه.

(المستقلة) تنشر ترجمة الرسالة كما حصلت عليها:

حالة الاتحاد العراقي لكرة القدم

سيدي العزيز،

نشير إلى رسالتكم المؤرخة 21 يناير 2020 بشأن استقالة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام بالنيابة لاتحاد كرة القدم العراقي (FA)، ونشكركم على ذلك.

في هذا السياق، وبناءً على محضر المؤتمر العادي لـ IFA (الاتحاد العراقي) الذي انعقد في 25 يناير 2020 ، نفهم أن أعضاء IFA قد أبلغوا باستقالة الأشخاص المذكورين أعلاه دون اتخاذ أي قرار.

نود إبلاغكم أن FIFA و AFC (الدولي و الاسيوي) سيقدمان الآن الأمر إلى الجهة المختصة للنظر فيهما واتخاذ قرار بشأنهما وفقًا لنظام FIFA الأساسي.

في غضون ذلك، سنكون ممتنين لو أمكنكم مشاركة تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن إدارة الاتحاد في أقرب وقت ممكن

تفضلوا بقبول فائق الاحترام، FFA

ماتياس جرافستروم نائب الأمين العام (كرة القدم)