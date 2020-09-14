وثيقة.. فيصل الهيمص رئيسا لهيئة الاوراق المالية

المستقلة .. على خلاف ما اعلن صباح اليوم كشفت وثيقة عن تكليف رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص برئاسة هيئة الاوراق المالية.

وجاء في الوثيقة وهي امر ديواني بالرقم 225 موقع من مدير مكتب رئيس الوزراء انهاء تكليف علاء عبد الحسين صالح الساعدي من مهام رئيس هيئة الأوراق المالية، ونقل فيصل وسام الهيمص من المصرف العراقي للتجارة الى هيئة الأوراق المالية وتكليفه برئاستها.

وكانت التعيينات التي أعلنت صباح اليوم قد ذكرت ان حسن حلبوص الشمري قد تم تكليفه برئاسة هيئة الأوراق المالية.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من مكتب رئيس الوزراء بشأن الأسماء التي اعلن عنها صباح اليوم، وتضمنت تكليف سالم جواد عبدالهادي الچلبي بمنصب مدير مصرف العراقي للتجارة TBI.