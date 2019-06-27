وثيقة : عبد المهدي يرسل اسماء ستة مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة اضافة 27/06/2019 مقالات مشابهة الكعبي يدعو للإسراع بحسم القضايا التحقيقية لكبار المسؤولين المُحالة من النزاهة 27/06/2019 وزير النفط يرجح تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج 27/06/2019 الجبهة التركمانية تتحدث عن عدم منحها حقيبة وزارية والأقليات تتهم الحكومة باقصائها 27/06/2019 (المستقلة)… رسل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اسماء ستة مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة اضافة الى مرشحة وزارة التربية لغرض التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها صباح اليوم الخميس. 2019-06-27 jamal شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest