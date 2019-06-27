وثيقة : عبد المهدي يرسل اسماء ستة مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة اضافة

(المستقلة)… رسل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اسماء ستة مرشحين لمناصب الدرجات الخاصة اضافة الى مرشحة وزارة التربية لغرض التصويت عليهم في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها صباح اليوم الخميس.