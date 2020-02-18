وثيقة : دعوات برلمانية لـ إلغاء عطلة يوم السبت للمدارس

المستقلة / اقترح النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الغاء عطلة السبت للتلاميذ والطلبة، مرجعا ذلك الى “الظروف التي أدت إلى التعطيل لدوام المدارس وعدم انتظام الدوام الرسمي”.

ووجه الكعبي طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء تابعته المستقلة ذكر فيه أنه “بالنظر للظروف التي مر بها بلدنا خلال الفترة المنصرمة من العام الدراسي الحالي والتي أدت الى تعطيل وعدم انتظام الدوام في اغلب المدارس التابعة الى وزارة التربية”.

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“وبالتالي عدم استكمال المناهج الدراسية المقررة لطلبتنا وبسبب قرب موعد اجراء الامتحانات وبهدف الاستفادة من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام نقترح بأن يكون يوم السبت من كل أسبوع دواما رسميا للطلبة”.

كما اقترح الكعبي “الزام المعلمين والمدرسين بتعويض الطلبة بساعات إضافية وبحسب تقدير ادارات المدارس وبالتنسيق مع المديريات المعنية تعويضا عن ما فات من ايام دراسية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بطلبة الصفوف المنتهية”.