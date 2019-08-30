وثيقة … تخصيص نثرية شهرية لأعضاء مجلس كربلاء من الإيراد العام

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قرر مجلس محافظة كربلاء ، تخصيص نثرية شهرية الى أعضاء مجلس المحافظة من الايراد العام وبنسبة 60 بالمائة .

واوضحت وثيقة رسمية حصلت ( المستقلة ) على نسخة منها اليوم الجمعة ، إن “مجلس المحافظة قرر في جلسته التشريعية الاعتيادية ( 27 ) بتاريخ 6 / 8 / 2019 ضم القرار ذي الرقم ( 238 )، وبالأغلبية المطلقة تخصيص نثرية شهرية الى أعضاء مجلس المحافظة من الايراد العام وبنسبة 60 بالمائة “.

وأوضحت الوثيقة ، إن ” رئيس المجلس خصص له ( 5 ) مليون دينار ، و نائبه ( 3 ) مليون دينار ونفس المبلغ الى امين سر المجلس ، إضافة الى مبلغ مليون ونصف المليون دينار لكل عضو في المجلس على أن يتم تسديد المبالغ بشكل أصولي “.

وأضافت الوثيقة ، إن “تخصيص النثرية جاء أستناد الاحكام المادة ( سابعا / ثالثا ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 ) لسنة 2008 “.