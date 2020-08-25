المستقلة … أصدر القضاء العراقي ، أمرًا ولائيًا بإيقاف قرار تجديد عقود الهاتف النقال.

ونشر عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب محمد شياع السوداني تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”، وثيقة، وقال إن “محكمة بداءة الكرخ تُصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال”، وذلك اثر الدعوة المقامة من قبله.

وكان السوداني قد أعلن، في 11 اب الجاري، عن رفعه دعوى مدنية لإصدار أمر ولائي بإيقاف تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق (زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم)، مشيراً إلى تحديد موعد المرافعة امام القضاء في 18 من اب الجاري.

واعربت لجنة الخدمات النيابية، في وقت سابق، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، واقترحت انشاء شركات نقال حكومية.

إثر دعوتنا المقامة…

محكمة بداءة الكرخ تُصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال، #القضاء_العادل_قال_كلمته. pic.twitter.com/ian1Oc19qV — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) August 25, 2020

واعلنت الحكومة العراقية في السابع من تموز الماضي، تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.