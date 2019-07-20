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وثيقة.. إيقاف اجراءات احالة مطار النجف للشركات الاستثمارية

20/07/2019

اصدرت رئاسة لجنة الخدمات والاعمار يوم السبت قرارا نيابيا يقضي بإيقاف اجراءات احالة مطار النجف للشركات الاستثمارية.

والقرار يحمل توقيع رئيس اللجنة وليد عبد الحسين السهلاني.

 

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