وثيقة.. إيقاف اجراءات احالة مطار النجف للشركات الاستثمارية 20/07/2019 مقالات مشابهة مصادر كردية : منفذ هجوم أربيل شقيق برلمانية تركية 20/07/2019 تعرف على العراقيين الـ4 الذين طالتهم العقوبات الأميركية 20/07/2019 بدء المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر في العراق 20/07/2019 اصدرت رئاسة لجنة الخدمات والاعمار يوم السبت قرارا نيابيا يقضي بإيقاف اجراءات احالة مطار النجف للشركات الاستثمارية. والقرار يحمل توقيع رئيس اللجنة وليد عبد الحسين السهلاني. 2019-07-20 jamal شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest