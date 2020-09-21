وثيقة : أمين بغداد يطلب من الكاظمي اعفاء عبد الزهرة من منصبه

المستقلة/- طلب امين بغداد الجديد منهل عزيز الحبوبي، من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعفاء مدير عام العلاقات و الاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة حسن من منصبه.

وبينت وثيقة رسمية صدرت عن الامين الجديد

وكان قد أكد ” أمين بغداد الجديد المهندس المعماري منهل عزيز رؤوف الحبوبي في وقت سابق بأن تكليفه بالمنصب جاء عبر اتصال مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مشيراً ” الى عدم انتمائه لأي جهة سياسية أو حزبية ، فيما لفت ، الى ان قبوله بالتكليف جاء بعد الاتفاق على الاهداف الاستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد .

وقال الحبوبي ” تم الإتصال بي وتكليفي بتسنم منصب أمين بغداد بشكل مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء حصراً ، ولم تتصل بي أي جهة سياسية أو حزبية .

واضاف ” لا انتمي لأي جهة أو تيار سياسي ، وقد قبلت تكليفي بهذه المهمة بعد ان تم الأتفاق على أهداف استيراتيجية أساسية للنهوض بالواقع التخطيطي والخدمي لمدينة بغداد وضمن نطاق زمني محدد لتحقيقها .

وتابع الحبوبي ” أرجو من أهلي في بغداد أعانتي على حمل هذه الأمانة الغالية والثقيلة .

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، قد اجرى عدة تغييرات في عدد من المناصب بالهيئات المستقلة ومنها امانة بغداد ، حيث أمر باعفاء امين بغداد ذكرى علوش وتكليف منهل الحبوبي بمهام المنصب . (النهاية)