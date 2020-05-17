وثائق : سوق العراق يعاقب زين للاتصالات لرفضها تقديم البيانات المالية لعام 2019

(المستقلة) / متابعة /.. قررت ادارة سوق العراق للاوراق المالية معاقبة شركة زين للاتصالات وتحويلها من السوق النظامي الاول الى السوق الثاني.

واظهرت وثائق رسمية منشورة على الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية ان شركة الخاتم للاتصالات التي تعد المالك الرسمي لعلامة زين العراق للاتصالات لم تقدم حتى الآن البيانات المالية للفصل الرابع والحسابات الختامية لعام 2019 ، الامر الذي ادى الى معاقبتها .

وتشير تعليمات هيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية الى أن اية شركة مساهمة مدرجة في السوق تتأخر في تقديم بياناتها المالية وخصوصا الحسابات الختامية للسنة السابقة، سيتم معاقبتها ومنع اسهمها من التداول في السوق النظامي وتحويلها الى السوق الثاني .

وعند مراجعة الصفحة المخصصة للشركة على الموقع الالكتروني لسوق العراق ، تبين بأن هنالك وثيقة رسمية مقدمة من شركة الخاتم للاتصالات تؤكد ان اخر تقرير مالي تم تقديمه لادارة السوق هو التقرير الفصلي الثالث لسنة 2019 .

واظهرت البيانات الى ان اخر موعد للتداول على اسهم الشركة كان يوم 11/3/2020 وبعدها تم تحويلها من السوق النظامي الى السوق الثاني .

وتعتبر شركة الخاتم للاتصالات واحدة من اكبر الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية ، حيث يبلغ رأس مالها المسجل والمعلن عنه اكثر من تريليون وثمنمائة مليار دينار ، الامر الذي يثير الدهشة والاستغراب كيف لشركة بهذا الحجم لا تلتزم بتقديم بياناتها المالية امام الجهات الرقابية والمسؤولة عن مراجعة حقيقة ما تقدمه من افصاحات مالية .