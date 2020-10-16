وثائق : الاستمرار بتنفيذ إيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال

المستقلة_ سرى جياد /أكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني إستمرار تنفيذ الأمر الولائي الخاص بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال.

وقال السودانى في تدوينته على حساب تويتر “أن رئاسة محكمة إستئناف بغداد _ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية تصدر قرارها التمييزي بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية مايعني الاستمرار بتفيذ الأمر الولائي الخاص بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأنه صحيح وموافق للأصول وأحكام القانون“.