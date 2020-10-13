وثائق.. الإطاحة برؤوس فساد كبيرة في وزارة العلوم والتكنلوجيا

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن عضو تحالف الفتح عن محافظة كربلاء حامد الموسوي ، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة برؤوس فساد كبيرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية والبيولوجية والحربية الخطرة لسرقتهم المليارات من الدينار العراقي .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) انطلاقا “من واجبه الرقابي كعضو في مجلس النواب العراقي، وحرصا منا على أمن وسلامة أبناء الشعب العراقي، واستنادا للصلاحيات المخولة له بموجب الدستور، سلمنا وزير العلوم ملفات فساد مالي واداري وهدر كبير في المال العام، وفوضى ادارية في دائرة حساسة جدا لتعلقها بصحة وحياة المواطن العراقي “.

وأوضح إن “وزير العلوم بادر على الفور وفقا لمسؤوليته المباشرة الى احالة الملف الى الجهات المختصة للتحقيق فيه ومتابعة خيوط الفساد المتشابكة في هذا الملف “.

وأضاف وبعد “التحقيق تم الاطاحة برؤوس فساد كبيرة، وتبين أن هناك فساد مالي واداري كبير جدا يتحمل مسؤوليته جميع من تصدى لهذا الملف الذي تراكم فيه الفساد لفترات طويلة جدا دون محاسبة المفسدين ومن يقف خلفهم “.

وأشار الى إن “الفاسدين تم احالتهم الى القضاء جزائهم العادل جزاء ما اقترفوه من تلاعب كبير في حياة المواطنين وسرقة الكثير من أموال الشعب “.