وتستمر الدعاية في سلسلة من التغريدات.. ترامب : صوتوا مقابل تخفيض ضريبي وأفضل رعاية صحية

وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من أجل أسواق مرتفعة وجيش في أقوى حالاته .. صوتوا في الانتخابات”

وأضاف: “من أجل القانون والنظام والحرية الدينية.. صوتوا”

وتابع في تغريدة منفصلة: “من أجل أكبر تخفيض ضريبي على الإطلاق وحياة مثالية ورعاية صحية أفضل وأرخص.. صوتوا في الانتخابات”.

واستطرد قائلا: “من أجل محاربة وسائل الإعلام الإخبارية الزائفة الفاسدة ومن أجل السلام.. صوتوا!”

واختتم بالقول: “احم كل الشروط السابقة. بالتصويت!”