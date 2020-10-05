وتستمر الدعاية في سلسلة من التغريدات.. ترامب : صوتوا مقابل تخفيض ضريبي وأفضل رعاية صحية
المستقلة / حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمريكيين، اليوم الاثنين، على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر سلسلة من التغريدات.
وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من أجل أسواق مرتفعة وجيش في أقوى حالاته .. صوتوا في الانتخابات”
وأضاف: “من أجل القانون والنظام والحرية الدينية.. صوتوا”
وتابع في تغريدة منفصلة: “من أجل أكبر تخفيض ضريبي على الإطلاق وحياة مثالية ورعاية صحية أفضل وأرخص.. صوتوا في الانتخابات”.
واستطرد قائلا: “من أجل محاربة وسائل الإعلام الإخبارية الزائفة الفاسدة ومن أجل السلام.. صوتوا!”
واختتم بالقول: “احم كل الشروط السابقة. بالتصويت!”
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