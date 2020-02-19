واي تو اد العراق تفوز بعقد هواوي

(المستقلة)..مع انطلاقة العام ٢٠٢٠، نجحت شركة واي تو اد الإعلانية في العراق بالفوز بعقد سنتين مع أحد اكبر المعلنين في سوق العراق، وهو شركة الموبايلات الصينية العملاقة (هواوي) والتي تعد من أهم شركات الأجهزة المحمولة في العراق.

وبموجب هذا العقد تصبح (واي تو أد) الممثل الإعلاني الوحيد لجميع منتجات هواوي، ومسؤولة عن تطوير كافة استراتيجيات الإعلان الخاصة بهواوي، ومخولة بتنفيذ كل الحجوزات المطلوبة لذلك في السوق العراقي.

وقد ربحت واي تو أد هذا العقد، بعد منافسة قوية مع شركات رائدة أخرى، وكمّلت بذلك مسيرتها بالنجاح والتي بدأت في العراق منذ العام ٢٠١٢.

الجدير بالذكر، أن واي تو أد كانت العام الماضي قد فازت أيضا وبالتحالف مع شركة (آو إم دي) بالعقد الإعلاني مع شركة الاتصالات (زين)، المعلن الأكبر في العراق.