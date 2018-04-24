“وان بلس” الصينية تكشف عن هاتف OnePlus 6 رسميا في 18 مايو

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن شركة “وان بلس” الصينية قد تكشف رسميا عن هاتفها OnePlus 6 المنتظر فى 18 مايو، وهو ما ينفى التسريبات السابقة التى أشارت إلى أن الشركة قد تطلقه أوائل شهر مايو وتحديدا فى 5 مايو، إلا أن الشركة لم تكشف عن الآن عن متى سيتم تقديمه رسميًا ومقدار التكلفة، وهو الامر الذى يرجح من إمكانية إطلاقه منتصف الشهر المقبل.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فمن المنتظر أن يأتى الهاتف بسعر يعادل 600 دولار، إلا أنها لا تزال تسريبات لم يتم التأكد منها بعد، لكن في نفس الوقت من المرجح أن يأتى الهاتف بتصميم النتوء فى الشاشة وبمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، كما سيأتى بكاميرا مزدوجة، إضافة إلى وجود معالج Snapdragon 845 وما يصل إلى 8 جيجابيت من ذاكرة الوصول العشوائى.

وأشار التقرير إلى أن وان بلس، قد تطلق إصدار محدود من هاتف OnePlus 6، والذى سيتم إصداره في السوق فى وقت لاحق من هذا الشهر، ومع ذلك، سيكون الجهاز متاحًا فقط في بعض البلدان التي تبيع فيها OnePlus منتجاتها رسميا.