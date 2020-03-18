والد قتيل فيلا نانسي عجرم يعزل محاميته

(المستقلة)..أعلن والد محمد الموسى، الذي قتل بعد اقتحامه لفيلا نانسي عجرم وفادي الهاشم، في فيديو، عن خبر عزل وكيلته السورية رهاب بيطار في قضيّة مقتل إبنه.

وقال: “تم عزل الدكتورة رهاب بيطار كمحامية عن المرحوم محمد، شاكرين تعاونها معنا ولها جزيل الشكر”، دون ذكر سبب هذا العزل.

وكان من المُقرر أن يكون تاريخ العاشر من شهر آذار الفائت موعداً لجلسة محاكمة الطبيب فادي الهاشم، لكن تمّتأجيل الجلسة بسبب الإلتزام بتعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

المصدر: IMLebanon