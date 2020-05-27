والد سوزان تميم يعلق على قرار العفو عن قاتل ابنته

عبّر عبد الستار تميم، والد الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، عن صدمته بعد قرار الإفراج عن قاتل ابنته.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن 3157 سجينا، من ضمنهم الضابط السابق في أمن الدولة، محسن السكري، المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل سوزان تميم، قبل 12 عاما في شقتها بمدينة دبي.

وقال والد سوزان إنه لم يكن على علم بالقرار، وإنه وقع عليه كالصاعقة. مضيفا: “هل حدث هذا فعلاً؟ أنا لا أنتظر عدالة الأرض بل عدالة السماء، فإذا عفا القضاء المصري عن هشام طلعت ومحسن السكري على الأرض، فإنهما سيُسألان في السماء وكل متورط في الجريمة ومتساهل بالأحكام عما ارتكبوه بحق ابنتي”.

وعبر عن حزنه الشديد بالقول: “حرق قلبي أنا إلى الآن أعيش على ذكراها. ابنتي الوحيدة التي كانت فرحتي هي الآن تحت التراب”.