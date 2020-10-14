“والدها كان يمر بالصدفة” تفاصيل موجعة فى واقعة مقتل فتاة المعادي بعد سحلها

المستقلة/ منى شعلان/ شهدت منطقة المعادى بالقاهرة ، صباح اليوم ، جريمة بشعة لفتاة تدعى مريم ، فى العقد الثالث من العمر، تعمل في أحد البنوك الحكومية ،البداية كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد شوارع المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة فتاة ، وتبين من التحريات أن الواقعة ترجع لقيام 3 أشخاص مجهولين بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها.

واستمعت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال أسرة فتاة المعادى ، وتبين أنها كانت عائدة من عملها ، و أن والد الضحية يعمل سائق، وتصادف مروره في الشارع الملقاة به جثة ابنته، وظل يردد “دي بنتي يا ناس”، وأن الفتاة كانت مخطوبة منذ أشهر وحفل زفافها كان مقرر إقامته خلال الشهر الجاري.

كانت النيابة انتهت من مناظرة جثة الفتاة وهي في أوائل العقد الثالث، مصابة بعدة سجلت وكدمات بمختلف الجسم، كما أصيبت بكسور نتيجة سرعة السيارة التى سحبتها.

وتحفظت النيابة على جثة المجني عليها وأمرت بإعداد تقرير طبي حول أسباب الوفاة ثم التصريح بالدفن، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها وإعداد تقرير عما بها.

وبسؤال شهود العيان ، روى أحدهم قائلا:” “فوجئنا بسماع صوت صراخ، وعندما خرجنا مسرعين وجدنا فتاة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها”.

وتابع : “اتسحلت وفي شباب حاولوا اللحاق بالسيارة لأخذ الحقيبة منهم لكونها كانت متمسكة بحقيبتها جدًا، واعتقدوا أن الفتاة على قيد الحياة، فقام اللصوص بإلقاء حقيبة وهربوا”.

كما روى أخر قائلاً:” بأنه أسرع ومن معه لمكان الحادث فوجد فتاة ملقاة على الأرض وغارقة في دمائها دون نفس، وكانت مسحولة وبها كدمات وجروح بشكل كبير، وبعد ثواني، وجدنا رجل يسرع ناحيتها واكتشفنا أنه والدها، وعندما تأكد من وفاتها قام بتغطيتها باكيًا.

وتابع: “فجأة وجدت الناس يقولون إن سيارة أجرة صدمت فتاة أثناء محاولة مجموعة من الشباب سرقة حقيبتها”.

وحددت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، هوية 3 متهمين بعد تفريغ الكاميرات التي رصدت واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادى ، و تمكنت من القبض على أحد المشتبه بهم وجارى ملاحقة المتهمين للقبض عليهم .

وتصدر هاشتاج باسم مريم موقع التدوينات القصيرة تويتر، فى مصر ، مطالبين النشطاء بسرعة القبض على المتهمين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.