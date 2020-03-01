والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها

المستقلة /نشرت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، صورة لوالدتها، عبر موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام)، ليتفاجئ الجمهور بجمالها الشديد ولون عيونها الخلاب برغم عمرها الكبير.

وأرفقت الإعلامية الخطيب تعليق على صورة والدتها قائلة: “واللي لون عيونه مش عادية”، وهي جزء من أغنية (يتعلموا) للفنان المصري عمرو دياب، وذلك وفق ما قالته (جلولي).

وحازت صورة والدتها المحجبة على إعجاب عدد كبير من الجمهور، مؤكدين على أن ياسمين ورثت جمالها عنها، ولون عينيها.