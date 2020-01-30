“وافقت بعد عامين”.. حكاية الشاب المصري الأصل الذى خطف قلب إبنة ” بيل غيتس”

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت جينيفر ، ابنة الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، موافقتها على الزواج من الشاب المصري نايل نصار.

حيث كتبت جينيفر ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة :”نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة”.

وجاء منشور جينيفر ، ردا على منشور سابق لنايل نصار ، جاء فيه :”قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير”.

وأضاف: “لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي”.