“وافقت بعد عامين”.. حكاية الشاب المصري الأصل الذى خطف قلب إبنة ” بيل غيتس”
المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت جينيفر ، ابنة الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، موافقتها على الزواج من الشاب المصري نايل نصار.
حيث كتبت جينيفر ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة :”نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة”.
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Nayel Nassar, you are one of a kind. Absolutely swept me off my feet this past weekend, surprising me in the most meaningful location over one of our many shared passions. I can’t wait to spend the rest of our lives learning, growing, laughing and loving together. Yes a million times over. 💍 AHHH!!!
وجاء منشور جينيفر ، ردا على منشور سابق لنايل نصار ، جاء فيه :”قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير”.
وأضاف: “لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي”.
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SHE SAID YES!! 💍 I’m feeling like the luckiest (and happiest) man in the world right about now. Jenn, you are everything I could have possibly imagined..and so much more. I can’t wait to keep growing together through this journey called life, and I simply can’t imagine mine without you anymore. Love you more than you can possibly imagine, and thank you for making every single day feel like a dream to me. Here’s to forever! 😘❤️
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